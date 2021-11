Sept pages de casier judiciaire pour un total de 14 condamnations correctionnelles. Voilà le palmarès d’un individu né en 1981 qui a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mardi, pour plusieurs faits de violences conjugales.

Il reconnaît notamment avoir bousculé deux ou trois fois sa compagne, le 16 avril 2019, à Anhée. "J’étais en état d’ébriété avancé. On s’est disputé dans la voiture. On est sorti. On s’est poussé puis on est chacun parti de notre côté." Le parquet de Namur livre cependant plus de détail. "Monsieur s’était rendu à la prison de Dinant car il avait reçu un billet d’écrou. Madame l’accompagnait pour ramener la voiture. Sur place, on lui a dit qu’il aurait finalement un bracelet électronique. Du coup, il a bu plusieurs bières sur le retour et faisait des dérapages sur un parking. Quand sa compagne a voulu quitter le véhicule, il l’a giflée."

Entre avril 2019 et juillet 2020, l’homme aurait harcelé sa compagne, qui vivait à Vresse-sur-Semois. "En fait, je vivais chez elle et quand ça n’allait pas, je prenais ma tente et j’allais dormir à quelques kilomètres de là puisque je n’avais pas de domicile. Il arrivait que j’aille faire les courses pour les 15 premiers jours du mois puis qu’elle me dise que je ne pouvais pas rester chez elle." Il aurait aussi été l’auteur d’une violation de domicile et l’aurait aussi frappée. Des faits qu’il conteste.

En prison jusqu’au moins 2025 (Ndlr : avant la condamnation dans ce dossier), le prévenu dit s’être calmé. "J’ai 40 ans, l’âge de raison." N’ayant pas d’autres solutions vu ses antécédents, le parquet requiert 30 mois. "Il a quand même déjà été condamné deux fois pour des coups sur deux anciennes compagnes." Jugement le 14 décembre.