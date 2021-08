Fin juin, un Rochefortois comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de vol. Notamment d’ordinateurs, d’un scooter, de bijoux et d’une carte bancaire (et de son utilisation), de possession de 0,8gr d’héroïne, d’un vol simple, d’une tentative de vol et d’appropriation frauduleuse d’un permis de conduire. Des faits commis en état de récidive puisque l’intéressé, qui fait partie des gens du voyage, avait déjà été condamné deux fois pour des faits similaires. "Je n’ai pas trop réalisé ce que je faisais. J’étais dans un autre monde" avait-il expliqué à l’audience. Selon son avocate, l’homme est tombé en dépression à la suite d’un règlement de compte familial (Ndlr : le meurtre de Bruno Miler survenu à Flawinne). L’homme a alors rompu avec sa compagne, s’est retrouvé à la rue et a plongé dans l’héroïne. "Aujourd’hui, mon client a repris sa vie en main et vit de manière plus apaisée", disait son avocate. Le prévenu, qui bénéficiait du bracelet électronique dans le cadre de sa détention préventive lors de sa comparution devant le tribunal fin juin, avait demandé une peine de prison avec sursis. "Ça va vous paraître bizarre, mais je voudrais une condamnation pour pouvoir sortir de ma caravane et chercher du travail. Je n’ai aucun moment de sortie. C’est pour devenir fou". Ce jeudi matin, il a écopé de 40 mois avec un sursis probatoire de 5 ans.

S.M