La 7e édition de la Journée des Harmonies et Fanfares se déroulera à Dinant, ce dimanche 19 septembre. De 13h30 à 16h45, sur six places du centre-ville, 18 orchestres en provenance de France, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Communauté Flamande, de la Communauté Germanophone et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donneront chacun un concert de 45 minutes. À partir de 16h45, les harmonies défileront sur la Croisette pour rejoindre la Place Patenier. À 17h30, sous la direction d’Alain Crepin, elles y donneront un concert unique et exceptionnel interprété par plus de 900 musiciens ! Tous ces concerts sont entièrement gratuits et sont autant d’invitations à venir faire la fête à la musique populaire dans la ville natale d’Adolphe Sax.

Les organisateurs indiquent : "L’œuvre de ce prodigieux Dinantais ne se résume pas au simple saxophone. Mariant musique et progrès techniques, il a su imposer sa vision de la musique d’ensemble en réussissant le Pari(s) de réorganiser les cliques des régiments militaires français. Lui-même chef de fanfare de l'opéra, il met au point un ensemble d'instruments à pistons : les Saxhorns, toujours utilisés dans les fanfares et brassbands. Dès lors c’est bien le moindre des hommages que la ville de Dinant puisse rendre à ce génie que d’organiser périodiquement une journée harmonique et harmonieuse."

La programme : Espace Sax 13:45 - 14:30 Harmonie Municipale De Rocroi 14:45 - 15:30 Kgl. Musikverein "Eifelklang" Saint-Vith 15:45 - 16:30 Harmonie Royale "La Stockemoise" d’Arlon Place Balbour 14:00 - 14:45 Fanfare Royale de Fernelmont 15:00 - 15:45 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke 16:00 - 16:45 Harmonie Communale de Walcourt Hôtel de Ville 13:45 - 14:30 Harmonie Victoria de Tétange 14:45 - 15:30 Royale Philharmonie de Saint-Symphorien 15:45 - 16:30 Koninklijke Harmonie Vrank en Vrij Nazareth Square Lion 14:00 - 14:45 Société Royale "Les Fanfares d'Orp" 15:00 - 15:45 Koninklijke Harmonie Sint-Genoveva Oplinter 16:00 - 16:45 Koninklijke Harmonie Van Peer Kiosque "Le Tour de Mr Sax" 13:45 - 14:30 Harmonie du Conservatoire Adolphe Sax de Dinant 14:45 - 15:30 Cercle Royal Musical d'Aubange 15:45 - 16:30 Saxofoonorkest van Zwijndrecht Place St-Nicolas 14:00 - 14:45 Fanfare Royale Les Chasseurs De Binche 15:00 - 15:45 Harmonieorkest Guy Duijck Evergem 16:00 - 16:45 Koninklijke Harmonie "Vermaak na Arbeid" Koolkerke Place Patenier 17:30 Grand Concert Final