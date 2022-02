Une nouvelle meute de loups gris 3 jeunes loups gris sont arrivés fin 2021 dans le Parc Animalier : une femelle, nommée Luna, en provenance du parc animalier français de Gramat et 2 mâles, 2 frères baptisés Sirius et Remus, originaires du parc suédois de Järvsö. Pour l’heure, les 3 jeunes loups découvrent leur territoire, situé à côté de celui des 3 loups plus âgés du Parc. En effet, il n’est pas possible de mélanger les 2 groupes car les loups ne se partagent pas leur territoire. L’espace de vie dédié aux loups gris du Parc étant suffisant vaste, il a été décidé de le séparer en 2 afin d’accueillir, dans le premier, les 3 jeunes loups et de permettre, dans le second, aux 3 plus âgés de vivre une belle fin de vie. Ces derniers, une femelle Arya et deux mâles, Taïmo et Tarly, sont âgés de 12 ans, ce qui est un âge avancé pour l’espèce, et ne se montraient plus très actifs. L’arrivée des jeunes recrues a manifestement suscité beaucoup de curiosité de la part des « anciens » qui se montrent plus actifs qu’à l’habitude, mais sans agressivité de part et d’autre.

D’autres habitants sont également venus agrandir la population du Parc Animalier : 5 rennes, toutes de femelles, dont l’arrivée était attendue avec impatience ! En 2017, le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han a accueilli ses premiers rennes. Il participe ainsi à un programme de conservation de l’espèce géré par le Zoo d’Helsinki ainsi qu’au programme LIFE dont l’objectif est de parvenir à un état de conservation favorable pour l’espèce et de réintroduire des individus entre autres en Finlande. Faute de femelles disponibles en suffisance au sein du programme, le Parc Animalier de Hansur-Lesse ne comptait que des mâles. Fin 2021, la nouvelle attendue depuis si longtemps est enfin arrivée : un groupe de femelles allait rejoindre le Parc début 2022 ! Elles viennent du Burger’s Zoo Arnhem situé aux Pays-Bas. Après un check-up de santé, elles ont investi leur espace de vie à Han-sur-Lesse. C’est le mâle Talvi qui a été sélectionné pour devenir le mâle reproducteur de ces dames. Les 2 autres mâles du Parc ont été transférés au Tierpark de Berlin où d’autres aventures les attendent. Les 5 femelles ont été baptisées avec des noms de lacs finlandais : Litti, Inari, Nilakka, Kukkia et Mirka (cette dernière avait déjà un nom, emprunté à un lac québécois). Espérons qu’avec leur arrivée, des petits rennes viendront bientôt agrandir le troupeau ! D’autres surprises sont prévues dans le Parc Animalier d’ici quelques semaines. La Grotte de Han, quant à elle, rouvre également ses portes ce 26 février. Le Domaine des Grottes de Han est ouvert du 26 février au 6 mars inclus. Il sera ensuite ouvert tous les mardis, jeudis et week-ends du mois de mars. Plus d’infos sur : grotte-dehan.be/ L’achat des tickets se fait via la billetterie en ligne : tickets.grotte-de-han.be/fr

