Le 31 janvier, une enquête de satisfaction d’une vingtaine de questions sera disponible dans le journal mensuel de la Ville, les Meugleries, sur le site Internet et sur Facebook, comme annoncé dans le neuvième point du programme électoral d’ICI.

"C’est dans le même esprit que l’observatoire des engagements (dont la présentation a lieu ce vendredi 21 janvier au soir, compte-rendu dans votre journal du 22). On souhaite que les gens nous dressent un bilan de nos actions dans les différents secteurs et ce qu’on doit améliorer dans les 3 prochaines années", explique Anne Pirson, échevine en charge de la Communication.

"Les gens ont de moins en moins confiance dans la politique. Quand on part en campagne électorale, la phrase qui ressort parfois c’est 'On vous voit tous les 6 ans'. Ici on ne pourra pas nous le reprocher. On s’est rendu hyperdisponibles, on fait des permanences toutes les semaines sur rendez-vous avec les échevins ou moi-même. En termes de dialogue, c’est difficile de faire mieux hormis aller vivre chez les gens", exprime le bourgmestre de Ciney, Frédéric Deville.