Le parc des grottes de Han s’étend sur 250 hectares de forêt et de plaines. Il accueille plus de 600 animaux issus de la faune européenne dont les Big Five : l’ours brun, le loup, le bison, le lynx et le glouton. Situé au cœur du premier UNESCO Global Geopark de Belgique, il abrite également le Gouffre de Belvaux

Sa visite peut se faire de 3 manières : à bord d’un Safari-car, à pied, sur le Sentier pédestre, avec un départ motorisé jusqu’à son entrée et un choix de parcours de 3 ou 6 km ou entièrement à pied, en rejoignant l’entrée du Sentier pédestre à pied depuis le centre du village. Les 2 parcours possibles sont alors respectivement allongés d’1 km. Le retour au village est motorisé.

Les visiteurs pourront accéder aux 2 musées de Han-sur-Lesse sur simple présentation de leur ticket Parc : le PrehistoHan et Han 1900. Le PrehistoHan retrace la présence humaine dans la Grotte de Han. De nombreux vestiges retrouvés lors de fouilles sur le site et dans la Lesse y sont exposés et lèvent un voile sur l’histoire passionnante du monde souterrain de Han-sur-Lesse. Han 1900 emmène le visiteur au début du siècle passé. Une cinquantaine de mises en scène agrémentée d’une collection de plus de 5.000 objets font découvrir les métiers oubliés de l’époque ainsi que la vie d’autrefois.

L’équipe du Domaine a tout mis en œuvre pour accueillir les visiteurs dans le respect des mesures de sécurité sanitaires liées au Covid-19 via des moyens de transport cloisonnés, distributeurs de gel hydroalcoolique disponibles à de nombreux endroits sur le site, des désinfections régulières des blocs sanitaires et des surfaces de contact avec les visiteurs, la présence de rangers dans le Parc afin de veiller au bon déroulement de la visite et la mise en place d’un système de take away en lieu et place du service horeca habituel.

Les visiteurs sont priés de réserver leur ticket en ligne sur le site Internet doté d’un système de quota, de se munir d’un masque et le porter aux endroits où il est imposé, de respecter la distanciation sociale.

Plus d’infos sur https://grotte-de-han.be/faq