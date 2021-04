Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel une peine de prison de 2 ans, une amende de 1500 euros, une interdiction professionnelle de 6 ans et des confiscations à concurrence d’1 million 500.000 euros à l’encontre d’un prévenu accusé de 56 préventions dont des abus de biens sociaux, des faux et leurs usages, du blanchiment d’argent, ...Une peine de travail de 120 heures, une amende de 500 euros et une interdiction professionnelle de 5 ans est requise pour le père du prévenu.