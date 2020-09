Un motard a perdu la vie à Cerfontaine dimanche peu avant 13h sur la N978, BK 21,5, la route des barrages de l’Eau d’Heure, rapporte le parquet de Namur

Le conducteur du deux roues a pris un virage en déviant trop fortement de sa bande et a percuté une camionnette arrivant en sens inverse à l’avant droit avant de heurter un poteau d’éclairage public. Le conducteur de la camionnette tenait sa droite. Le motard est décédé sur place. Il était né en 1966 et originaire de Sivry-Rance. Le conducteur de la camionnette est né en 1960 et n'avait pas bu. Un expert auto a été requis sur place.