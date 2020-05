Accor, le premier groupe hôtelier mondial, a signé l'accord de franchise pour l'arrivée du nouvel hôtel Mercure à Han-sur-Lesse en coopération avec son partenaire de franchiseI Industrie Hôtelière à travers sa filiale. Le nouvel hôtel Mercure compte 117 chambres et se situe juste à côté de la célèbre attraction touristique, le Domaine des Grottes de Han. L'hôtel devrait ouvrir ses portes à partir d'octobre 2020.

« Nous sommes ravis qu'INDUSTRIE HOTELIÈRE s'engage à nouveau dans cette coopération avec nous. Cet accord atteste également de la confiance qu'un grand développeur de projets hôteliers accorde à notre groupe et à la marque Mercure. L'ouverture d'un nouvel hôtel Mercure fait partie de notre stratégie de croissance dans le segment du milieu de gamme au Benelux. Avec l'arrivée du Mercure à Han-sur-Lesse, nous pouvons accueillir dans la région aussi bien des clients d'affaires que des touristes », a déclaré Cristina De Oliveira-Frewen, vice-présidente de la franchise Accorhotels Belgique.

« Nous recherchons toujours des régions où la demande d'hébergement est élevée pour nos projets de construction. Avec ce nouvel hôtel Mercure 4 étoiles à Han-Sur-Lesse, nous pouvons répondre à cette demande et permettre aux clients de profiter de toute la commodité et du confort de cette belle région », déclare Thomas Lecluse, Managing Partner chez Bricks & Leisure. « La marque Mercure est connue pour son professionnalisme et sa touche locale. Nous voulons offrir à nos investisseurs et à nos futurs hôtes une qualité supérieure combinée au charme des Ardennes ».