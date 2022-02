Actif dans le secteur du placement de châssis, ce prévenu originaire de l’arrondissement de Dinant a connu un litige commercial avec un client en 2012. Un procès a suivi au civil et l’entrepreneur a été condamné en 2015 à verser 12. 500 euros à la partie préjudiciée. Hasard du calendrier, sa société a été liquidée au moment où il faisait appel de la décision et les fonds de l’entreprise ont été investis dans le lancement … d’un club libertin.

Pour le ministère public, les choses sont claires : il y a eu organisation frauduleuse d’insolvabilité. Le substitut Biémar explique : « La SPRL a été liquidée car le prévenu ne voulait pas s’acquitter des 12.500 euros dûs à son ancien client. L’appel introduit contre cette décision était dilatoire. La société allait bien et elle a été mise en liquidation alors qu’elle était viable. Il y aurait dû avoir un aveu de faillite si ce n’était pas le cas. Les actifs d’une société ont été transférés vers une autre, près de 112.000 euros en 10 mois, alors que le gérant a refusé de s’acquitter de ce qu’il devait à un client lésé. La société a été vidée de ses actifs et transformée en coquille vide. Le prévenu a déjà été condamné pour de tels faits en 1999. » Une peine de travail de 180 heures est requise à l’encontre du prévenu et une amende de 1000 euros, à majorer des décimes additionnels, l’est à charge de la sprl.

Les conseils du prévenu et de la société plaident tous deux l’acquittement. Me Bottin expliquait : « L’appel de mon client à la décision de 2015 est un droit, il n’était en rien dilatoire. Pourquoi aurait-il mis sa société en liquidation pour une somme de 12.500 euros ? Il n’y avait pas d’intention frauduleuse, les choses ont été faites dans les règles de l’art, avec un avocat spécialisé dans la liquidation d’entreprises, un notaire et un expert comptable, une convention de cession a été réalisée. »

Jugement le 16 mars.