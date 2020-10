De nombreuses entreprises ont dû faire face à la crise du Covid 19 en s'adaptant. Brainbox, basée dans le zoning d'Achêne, en fait partie. Pour développer son offre et toucher plus de monde, cette entreprise active dans le Do It Yourself s'est lancée dans l'adaptation de certains de ses services de manière digitale.

Afin de garder un contact proche et de permettre à sa (future) clientèle de bien comprendre les différentes installations, Brainbox a décidé de créer une visite virtuelle de son showroom et de son appartement témoin où sont présentées diverses installations. Les visiteurs peuvent se promener au sein du showroom et de l’appartement et, en cliquant sur l’une ou l’autre installation, découvrir les caractéristiques les concernant.

En plus de la mise en place de la visite virtuelle de leur showroom et de l’appartement témoin, le samedi 19 septembre dernier, Brainbox a organisé sa 15ème édition de ses Demo Days et ce, pour la première fois de manière virtuelle. Durant cette journée, les experts de Brainbox expliquaient le fonctionnement des différents systèmes et répondaient aux questions des participants oralement ou par écrit via le chat. Une édition digitale dont la vidéo sera disponible sur le site internet de Brainbox dans les jours à venir.

« Lors du lancement des inscriptions, nous avons constaté un réel engouement pour cet événement. Plus de 150 personnes se sont inscrites. Prospects, clients, nouveaux contacts, tous ont eu l’opportunité de discuter avec nos experts et de leur poser des questions en direct. » explique Philippe Fondu, directeur de Brainbox.

Brainbox envisage également de réaliser des vidéos de démonstrations afin que la clientèle puisse mieux se rendre compte de la mise en place d’un système Brainbox au sein de leur habitation. Aussi, suite au succès rencontré durant la première édition virtuelle des Demo Days, Brainbox prévoit de réaliser d’autres vidéos dans les mois à venir, plus axées sur la démonstration et les conseils « trucs & astuces ».

Brainbox a créé ses propres guides pour faciliter la compréhension et l’utilisation de ses systèmes interconnectés. Brainbox assure également un suivi personnalisé tout au long de l’installation de ses systèmes.

https://www.brainbox.be/