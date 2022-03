En Bon Samaritain, un homme est venu en aide à un automobiliste en difficultés, à hauteur d’Achêne, non loin des bâtiments de la Police de la route. En guise de remerciement, celui-ci lui a piqué son véhicule.

La victime s’est constituée parie civile. Il était aux environ de 00h00, ce soir-là, lorsqu’elle a croisé la route de cet individu peu scrupuleux. Celui-ci était venu de Philippeville, sur les jantes. Son rétro pendait. Son pare-brise était fissuré. « Je me suis arrêté pour l'aider mais il était impossible de changer son pneu. J'ai ensuite quitté les lieux. Mais je me suis rendu compte que j’avais oublié mon cric. Je suis retourné sur place pour le récupérer. Il l’avait déjà mis dans son coffre », explique la victime. Pendant qu’il cherchait après, l’automobiliste qu’il venait d’aider est parti avec son véhicule. L'homme n'a cependant pas été bien loin. Il a été interpellé par la police sept minutes plus tard.

Le parquet de Namur a requis 18 mois de prison, par défaut, à l’encontre de ce voleur, déjà bien connu de la justice. Il se trouve d’ailleurs en état de récidive. Jugement le 27 avril.