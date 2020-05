Consommer local sans modération sur www.buyinciney.be, c'est le message lancé ce lundi par le collège communal de Ciney : 20 commerces et près de 200 produits

La crise sanitaire liée au Covid-19 a placé les commerçants dans une situation inédite qui nécessite de repenser en partie leur métier pour mieux préparer l'avenir. Grâce au soutien de la société cinacienne Webdigitales, la commune a mis gratuitement à disposition de tous les commerçants cinaciens une plateforme de vente en ligne avec paiement sécurisé. Une vingtaine de commerces ont rejoint actuellement la plateforme et propose à la vente des produits tels qu'imprimantes, smartphones, bougies, chocolats, bouquets de fleurs, shampooing solide, sacs, vêtements, bijoux, vêtements, accessoires, chèques cadeaux... Pour le moment, plus de 200 produits sont en vente. La plateforme sera en ligne jusqu’au 31 décembre. A cette date, en fonction de la satisfaction des commerçants et des utilisateurs, le Collège communal étudiera la prolongation de ce type de projet.

"Les objectifs poursuivis par ce projet sont doubles", indique la ville. "Premièrement, ils visent à aider et à encourager les commerçants cinaciens à oser faire leurs premiers pas dans la vente en ligne. Deuxièmement, par cette action, la Ville de Ciney souhaite encourager les consommateurs à continuer à consommer local durant la période de déconfinement qui s'annonce longue et compliquée."



La plateforme www.buyinciney est très basique et simple d'utilisation. La Ville de Ciney espère que les commerçants cinaciens vont s'approprier l'outil et le faire évoluer mais aussi que les consommateurs, cinaciens ou pas, en feront bon usage. Ce sont en effet les deux conditions nécessaires à la réussite de cette initiative. Qui sait ? Amazon a peut-être trouvé un nouveau concurrent !