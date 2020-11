Le 8 octobre dernier, un jeune homme de 21 ans se défendait devant le tribunal correctionnel de Dinant d'avoir commis une agression à caractère homophobe, le 24 juin 2017 après la Saint-Walhère à Onhaye. Le couple présumé victime parlait d'insultes : « tapettes, PD, etc. ». Le prévenu était aussi poursuivi pour le vol d'un portefeuille. Ce jeudi matin, il a été acquitté sur toute la ligne.

Ce soir-là, cet habitant d'Onhaye venait de quitter une soirée en compagnie de deux amis. « Ma sœur faisait Bob, elle devait venir nous chercher. On a croisé un gars qui portait quelqu'un sur son épaule. On a cru que celui-ci était complètement ivre et on les a taquinés, sur le ton de la boutade. Mais il s'est directement énervé en nous disant qu'il n'était pas saoul, que son ami s'était simplement tordu la cheville », avait indiqué le prévenu.

Le ton entre lui et cette autre personne est monté et des coups ont été échangés. Le prévenu, qui a été blessé au nez, invoquait la légitime défense. Quant au portefeuille, il pensait qu'il s'agissait de celui d'un de ses amis. « C'était le même, en cuir noir. Je l'ai ramassé au sol. Ce n'est que chez moi, quand je lui ai dit que j'avais son portefeuille et qu'il m'a dit que ce n'était pas le sien, que j'ai compris », terminait-il.