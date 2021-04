Des mesures de restriction de la circulation des véhicules ont été prises jusqu'à la fin septembre du côté de Walzin. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient aller admirer le châteauu et se balader au départ de cet endroit, ce qui a eu pour conséquence ces derniers jours de créer des embarras de circulation. Le stationnement des véhicules est strictement interdit et sera sanctionné Rue du Barrage, indique la ville de Dinant sur sa page Facebook.

La ville indique : "En raison des problèmes de mobilité engendrés aux abords de Walzin, des mesures d'interdiction de circulation des véhicules ont été adoptées. Jusqu'au 30 septembre, la circulation est interdite à tout conducteur, sauf riverains, cyclistes et cavaliers, dans la section de voirie comprise entre la Rue de Pont à Lesse, à partir de la fin du parking du Castel de Pont à Lesse, et la Rue de Walzin au niveau de son carrefour avec les Rues de Furfooz et de Chawia.Le stationnement sera interdit depuis le carrefour de la Rue de Pont à Lesse avec la Rue du Castel, jusqu'à la fin du parking du Castel de Pont à Lesse.L'ordonnance de police est téléchargeable ici. Pour rappel, le stationnement est strictement interdit Rue du Barrage. Toute infraction sera sanctionnée d'une amende de 116 euros.Aussi, jusqu'à nouvel ordre, la circulation de tout conducteur, sauf riverains, cyclistes et cavaliers, est interdite Route des Aiguilles de Chaleux et Rue les Praules."