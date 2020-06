L'une des victimes avait été grièvement blessée. Elle souffrait de plusieurs fractures du crâne et de saignements au cerveau.

Florian et Jérémy, deux cousins, avaient violemment agressé deux personnes le soir du 24 juin à Ciney sur la Place Monseu à la sortie d'un bistrot. Une des deux victimes avait reçu un coup de pied-de-biche à la rotule tandis que l'autre a reçu plusieurs coups de poing puis un coup de niveau à bulle en fer à la tête. Ce dernier s'était effondré au sol et avait été emmené en soins intensifs à l’hôpital. Il souffrait de plusieurs fractures du crâne et de saignements au cerveau. « Il a suivi des dizaines de séances de logopédie car il avait des difficultés à parler », précisait la partie civile.

Ce mercredi, Florian et Jérémy ont tous les deux été condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant pour cette violente agression. Le premier a écopé d'une peine de travail de 200h, le second de deux ans de prison avec un sursis de quatre ans.

Précisons qu'ils étaient tous les deux poursuivis pour un autre fait de violence commis un mois plus tôt à Durbuy. Une personne qui a traversé la route trop proche de la camionnette de Jérémy pour se rendre dans un night-shop a été frappée à l’intérieur puis à l’extérieur du commerce. Selon le parquet de Namur, les deux cousins l'ont ensuite poursuivi dans un parc, chacun étant armé d’un marteau. Pour ce fait de coup, Florian a été acquitté. Pas son cousin. Jugement le 24 juin.