Deux ramasseurs de déchets ont été victime d'une agression, le 18 novembre 2020 à Bouvignes (Dinant). Ce mardi matin, leur agresseur a écopé d'une peine de travail de 100h. Dix mois de prison sont prévus en cas d’inexécution. La circonstance que les coups ont été portés en raison de la couleur de peau d’une des victimes n’a par ailleurs pas été déclarée établie, le tribunal estimant qu’il subsistait un doute quant à l’intention haineuse.

Le prévenu avait reconnu s’être énervé derrière le camion-poubelle du BEP et avoir eu une altercation avec l’un des deux ramasseurs de déchets, qui travaillait comme intérimaire. Il contestait par contre avoir porté des coups et avoir tenu des propos racistes à son encontre, contrairement à ce qu'affirmaient les deux hommes en orange. C'est finalement ces derniers que le tribunal a suivis, pour les faits de coups et blessures.