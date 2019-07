Le 31 mai dernier vers 16 h 50, Alain Copinne, un habitant de Bièvre âgé de 53 ans était victime d’un accident de moto à Ciergnon, sur la N94. Si il nous contacte aujourd’hui, c’est pour tenter de rassembler les souvenirs de cet incident qui l’a marqué à jamais. "Je suis dans l’ignorance complète, comment est-ce possible de se retrouver dans un état pareil ? Je cherche à comprendre ce qui m’est arrivé."

Ce jour-là, le Bièvrois était monté sur sa Suzuki 750 CC pour une balade dans la région de Rochefort. "Tout d’un coup j’ai aperçu 2 véhicules à l’arrêt sur la route devant moi, peut-être accidentés. Je n’ai pas compris ce qui se passait et puis je ne me souviens plus de rien. Je n’avais pas bu et je ne roulais qu’à 70 km/h, selon mes estimations et celle de l’expert envoyé sur place par le parquet."

Au moment où il nous parle, Alain termine une séance de kiné dans un hôpital de la région namuroise. "Ma famille m’aide à m’accrocher. Mon bassin est fracturé en plusieurs endroits, j’ai un problème à la hanche et j’ai le bras cassé. On m’a aussi enlevé 2 mètres d’intestins. On m’a opéré 2 fois et je suis resté aux urgences pendant 15 jours. Je suis actuellement en rééducation."

Aujourd’hui, Alain cherche des témoins de la scène. Il veut notamment savoir si il était sur la route ou dans le talus à l’arrivée des secours. "Vu l’état de mes intestins, cela ne m’étonnerait pas que l’un des deux véhicules m’ait roulé dessus, ce qui se confirmerait si on me disait que j’ai bien été retrouvé sur la route. Les secouristes pourraient m’aider. Un groupe de motards allemand qui m’a donné assistance a vu que les voitures prenaient la fuite, les conducteurs avaient peut-être bu. Ils ont essayé de noter leur plaque me dit-on."

Pour contacter Alain : 0473/27.24.65.