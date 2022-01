Cet habitant d’un village de la commune d’Hamois est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour avoir porté un coup à sa compagne, le 22 mars 2021. Interrogé à ce sujet, il a d’emblée reconnu les faits. "Ma compagne à un fils qui avait 18 ans à l’époque. C’était assez compliqué avec lui, il touchait à la drogue et cassait tout dans la maison. J’ai eu une discussion avec elle à ce sujet", a-t-il expliqué. La tension est montée d’un cran et l’homme a giflé sa compagne. "Dans leur P.V, les policiers ont indiqué qu’on se trouvait entre la gifle et le coup de poing", a précisé le parquet de Namur.

Le comportement de son beau-fils n’est toutefois pas le seul élément qui l’a poussé à se montrer violent. "J’avais un problème avec l’alcool. Je suis toujours suivi par l’asbl Sésame (Ndlr : centre d’accueil et de soins ambulatoires pour usagers de drogues, personnes toxicodependantes et proches) et je prends des médicaments", a ajouté le prévenu, déjà condamné à cinq reprises pour alcool au volant et en 2015 à une peine de travail pour des coups sur son ex-compagne. Selon son avocat, des petites rechutes sont encore d’actualité. Raison pour laquelle un suivi probatoire sous forme d’une peine de probation est demandé, y compris du côté du ministère public. Jugement le 2 mars.