Des travaux de rabotage et de pose d’asphalte au niveau des ronds-points de l’Avenue Roi Albert et de l’Avenue Belle Mine et des ronds-points du pont Salvador Allende (rond-point de l’Ours et rond-point du Pot) vont être effectués.

Les chantiers se situent du rond-point de l’Ours au rond-point du Pont et du rond-point de l’Avenue Roi Albert au rond-point Vanden Borre.

Phase n°1 :

Période de rabotage estimée à deux jours de travail de nuit, c’est à dire entre 22h et 6h.

Les voiries ne peuvent en aucun cas être fermées à la circulation.

Le travail est régulé par des feux tricolores et ou des signaleurs.

Phase n°2 :

Période d’asphaltage estimée à deux jours de travail de nuit, c’est-à-dire entre 22h00 et 06h00.

Les ronds-points et les voiries du rond-point Avenue Roi Albert via le rond-point Vanden Borre, du pont jusqu’au rond-point de l’ours est fermée à la circulation uniquement pendant la période d’asphaltage.

Le tronçon de voirie sur la RN90b sis entre le rond-point du Quick vers le rond-point du pont est fermé à la circulation uniquement pendant la période d’asphaltage.

Une pré signalisation est placée :

A partir de l’E42 afin d’inviter les véhicules à prendre la sortie N°8 (Huy).

Sur la RN90 à hauteur du carrefour rue des Combattants vers la RN942a afin d’inviter les véhicules à rejoindre l’E42.

Sur la RN90 à hauteur du carrefour de l’Avenue Roi Albert et de la Place Tombu.

Sur la RN921, depuis la sortie de l’E42 jusqu’à la rue de la Station.

A la sortie du rond-point à hauteur de Biowanze.

Une déviation est placée :

Pour les véhicules venant de Huy se dirigeant vers Ciney et Namur : Avenue Roi Albert vers la rue des Moulins, rue d’Haillot, rue des Aguesses, Chaussée de Ciney.

Pour les véhicules venant de Namur se dirigeant vers l’E42 : Rue Docteur Parent vers la rue Gouverneur Close, rue de Sclaigneau, rue de Leuze vers Hingeon (RN80).

Pour les véhicules venant de l’E42 : Prendre la sortie N°8 Huy en direction de Wanze (RN 643), RN90 direction Andenne.

Pour les véhicules venant de la rue des Marais : Rue des Marais vers la rue Emile Godfrind, rue du rivage, rue André Renard, rue de Sclaigneau ver l’E42.

Ces mesures sont d’application du 16/08/2021 au 20/08/2021.