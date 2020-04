Un arrêté de police a été pris par le bourgmestre Luc Piette.

Le bourgmestre d'Anhée, Luc Piette, annonce ce mardi que toutes les manifestations qu'elles soient publiques ou privées, sont interdites sur le territoire communal jusqu'au 31 août prochain. Un arrêté de police a été pris en ce sens. Cette décision est similaire à celle du Conseil national de la Santé qui a décidé, la semaine dernière, d’interdire tous les événements de masse jusqu'au 31 août prochain. « Celui qui veut faire un barbecue chez lui le fait mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de kermesse jusque là, par exemple. Et ce même s'il n'y a que 100 personnes. Car le risque, si on autorise un petit événement, est que ce soit le seul dans le coin et que bon nombre de personnes s'y rendent », explique le bourgmestre. Toutes les activités festives ou culturelles qui rassemblent du monde passent donc à la trappe à Anhée. « Tout cela peut néanmoins être revu en fonction de l'évolution de l'épidémie », termine Luc Piette