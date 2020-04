Il se déroulera, chaque soir, du 6 au 31 août 2021.

Cet été, Tour des Sites Organisation mettait sur pied un grand spectacle total dans les Jardins d’Eau d’Annevoie.

Suite au contexte exceptionnel lié au COVID-19 et dans le prolongement de la décision du gouvernement belge visant l’annulation des grands événements de l’été, ce spectacle, initialement prévu du 8 au 30 août 2020, est reporté à 2021. À ce titre, « L’Homme à la source » se déroulera, chaque soir, du 6 au 31 août 2021.

Entre histoire et légende, cette création parsemée d’artistes et performers usera des technologies contemporaines (vidéo-mapping) pour ajouter à l’émotion et à l’effet de surprise. Une manière supplémentaire de sensibiliser le grand public à ce joyau touristique du patrimoine belge. Le château, fraichement rénové, constituera la toile de fond, le décor féerique de ce show.

Le synopsis ? "Charles-Alexis de Montpellier a consacré toute sa vie à imaginer, dessiner, créer et construire, avec passion, ses jardins d’eau. C’est l’œuvre de sa vie ! Un mariage entre son inventivité artistique et son génie hydraulique. Mais qui est cet homme, caché dans son château au cœur des jardins d’eau les plus beaux du pays ? Derrière ce personnage illustre se dissimule une personnalité bien plus mystérieuse, influencée par des éléments énigmatiques… En cette fin de XVIIIe siècle marqué par les croyances, la vie de CharlesAlexis suscite toutes les interrogations, surtout au sein de sa famille ! L’histoire de ces Jardins d’Eau d’Annevoie ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais quelles sont les clefs de cette magie naturelle qui se dégage instantanément de ces lieux ? Leur féerie inspire encore tous les visiteurs aujourd’hui. Mais une fois la nuit tombée, si nous tendons l’oreille, nous percevons certains bruits étranges. Ne serait-ce pas la source d’inspiration de Charles-Alexis ? N’est-ce pas là l’origine de son œuvre ?"