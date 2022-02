À la suite de la démission, pour raisons personnelles, de l’échevine Lucie Catiaux, les 13 élus du groupe EPV se sont réunis en Assemblée Générale ce samedi 26 février 2022. Ils ont désigné – à l’unanimité – Annie Martin comme nouvelle échevine. Cette dernière intégrera le collège communal officiellement lors du prochain conseil communal ce lundi 7 mars. Un nouveau pacte de majorité a été signé.

Annie Martin, 57 ans, gestionnaire de projet, habitante de Graide, indique : « C’est avec plaisir que j’intègre l’équipe du collège, je voudrais avant toute chose remercier Lucie pour son travail depuis 2018. Je vais m’installer, et reprendre les matières gérées par Lucie, à savoir, le tourisme, les sports, l’Europe, pour n’en citer que quelques-unes, et poursuivre les projets en cours. Je suis prête à m’investir à 100% dans ma nouvelle mission au service des bièvroises et bièvrois ».