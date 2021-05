Un Repair café, c’est quoi ? C’est un rendez-vous pour les citoyens bien décidés à ne plus jeter leurs objets défectueux sans tenter de les réparer. Les Repair cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble ces objets défectueux au lieu de s’en débarrasser. C’est aussi l’occasion de faire des rencontres et de partager des savoirs et des expériences. Les Repair cafés cinaciens auront lieu tous les 2 ou 3 mois.

Toutes sortes d’objets peuvent y être réparés : du petit électroménager en panne au pantalon troué. Et pour tenter de réparer ces objets cassés, abîmés ou défectueux, la Ville de Ciney recherche des bénévoles aux profils différents : des personnes qui ont des connaissances dans le domaine des appareils électro-ménagers, des bénévoles pour qui la couture n’a pas de secrets, des hommes ou des femmes doué(e)s en menuiserie ou en mécanique, des as de la réparation de vélos, des personnes nées avec un clavier d’ordinateur dans les mains, ...Mais aussi ceux qui ont tout simplement envie d’apporter leur aide au niveau de l’accueil, de la gestion administrative des ateliers ou du service au bar

Les personnes intéressées peuvent contacter la Maison citoyenne au 083/68.97.48 ou par mail à l’adresse maisoncitoyenne@ciney.be