« Ce n’est pas l’affaire du siècle mais de mon côté, j’aurais été jusqu’à délivrer un mandat d’amener à votre encontre. C’est avec les menottes aux poings que vous auriez comparu », lâche d’emblée le président du tribunal correctionnel de Dinant Renaud Haucquier à l’attention de cet habitant de Viroinval, poursuivi pour des outrages.

Depuis les faits qu’il a commis dans la nuit du 16 au 17 juin 2020, cet individu ne s’est pas montré très collaborant. « Une transaction pénale a été proposée mais quand les policiers sont venus chez vous, vous leur avez dit qu’il fallait prendre un rendez-vous... Vous avez ensuite été cité devant et n’êtes pas venu. On a reporté en demandant à votre avocat de vous dire d’être présent mais vous n’êtes pas venu non plus. Il a fallu un jugement pour ordonner une comparution en personne. Vous ne vouliez pas venir, Monsieur ? » Réponse de l’intéressé : « si, si ».

Revenons-en aux 16 et 17 juin 2020. Cette nuit-là, les policiers sont appelés pour du tapage nocturne. Ils se présentent une première fois au domicile du prévenu pour lui demander de diminuer le volume. Et seront obligés de revenir deux fois de plus avec, chaque fois, la même demande. Résultat : ils se sont fait insulter de tous les noms : « guignols, emmerdeurs, PD ou encore connards et enculés de flics. »

« Au début, j’étais d’accord de diminuer. Mais ils sont revenus et restaient devant chez moi pendant 15 minutes à me surveiller », explique le prévenu pour se justifier. Pour ces outrages, le parquet de Namur requiert un mois de prison. La défense demande de l’assortir d’un sursis. Jugement le 9 mars.