Faites un bond de 2000 ans dans l’histoire, plongez au sein d’une villa gallo-romaine et découvrez notre domaine à travers le Patrimoine, la Nature et la Culture.

Comment vivaient nos ancêtres gallo-romains ? Quels artisanats pratiquaient-ils? Quelles sont les ressources naturelles de notre domaine ? En participant à ces journées animées, percez les nombreux secrets de notre histoire, de notre passé. Chaque dimanche des mois de juillet et août (et le mardi 21 juillet), la villa gallo-romaine de Malagne sera animée de 14h à 17h30 ! Cinq thèmes rythmeront le domaine cet été : la terre, le feu, l’eau, l’air et le temps. Ces différents thèmes permettront de créer des ponts entre l’histoire et l’actualité, d’ancrer une réalité ancienne dans le monde d'aujourd’hui.

Le 2ème Rendez-vous gallo-romain de l'été "Vivre au grand air" approche à grands pas, il aura lieu ce dimanche 12 juillet entre 14h et 17h30. Profitez de l'animation "forêt", laissez-vous emporter par les récits du conteur Jacques Lagneaux, et voyagez dans le temps à travers une ambiance musicale antique !



Lors de la journée "Tempus Mutandi" du dimanche 19 juillet, arpentez le sentier culture Les laraires sauvages à la découverte des sculptures d’arbres qui investissent le domaine, découvrez les vestiges d’une des plus grandes villa gallo-romaines du Nord de la Gaule et profitez de démonstrations de combats entre gladiateurs !



Les Rendez-vous gallo-romains de l'été, c'est tous les dimanches durant les mois de juillet et août, ainsi que le mardi 21 juillet !

Malagne, Archéoparc de Rochefort : rue du Coirbois 85, 5580 Rochefort, www.malagne.be