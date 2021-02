L’avocat général a attiré l’attention des jurés sur le contexte particulier du dossier. « Les enfants de la victime et de l’accusée ont témoigné. Leurs témoignages divergent parfois de ce qu’ils ont pu déclarer après les faits, mais si ils ont perdu leur papa, ils ne veulent pas pour autant accabler leur mère. Son rôle de mère et de grand-mère, Linda Weber le jouait à merveille, mais vous devrez décider si oui ou non, elle a posé des actes qui ont entraîné le décès de son mari, ce qui est relativement simple sur le plan juridique : il n’y a pas de doute sur le fait qu’elle ait tué Richard Piron, puisqu’elle est en aveux. ».