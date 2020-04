Les température douces et clémentes de la semaine dernière ont laissé place ce lundi et ce mardi à une météo bien plus fraîche. Avec, durant la nuit, des risques de gel. Pour certains viticulteurs, comme au château de Bioul, cela fait deux nuit qu'on protège les vignes pour éviter la catastrophe. « 4h00 du mat, la température plonge. On est sur le terrain et nous déployons les différentes luttes anti-gel : bougies, tracteur et tour », explique les gérants du domaine viticole sur leur page Facebook. L'an dernier à la même époque, ils en étaient à leur troisième nuit de lutte contre le gel. Des gelées printanières qui datent depuis toujours et qui peuvent provoquer d'importants dégâts aux pommes, poires et raisins.