Le Domaine des Grottes de Han (Rochefort) a été contraint de fermer ses portes ce dimanche, un jour plus tôt que prévu. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait sortir la Lesse de son lit, inondant une partie du Domaine. Voir "la Lesse tourner" n’est toutefois pas rare en période hivernale. Ce phénomène fait partie du spectacle que peut offrir le Domaine de Han.

Les conditions climatiques hivernales ont aussi un impact sur l’intérieur de la grotte. D’une saison à l’autre, des différences sont observables. "Il y a plus d’écoulement et d’infiltration d’eau", explique Ari Lannoy, guide et assistant responsable aux Grottes de Han. "Ça coule de partout."

L’écoulement de l’eau modifie l’ambiance sonore des lieux. Comme au Passage du Diable, l’endroit dans la Grotte où la rivière souterraine se déchaîne le plus. "On entend bien la différence. La rivière est plus nerveuse qu’en été." Parfois trop, même, ce qui oblige les responsables à adapter le parcours de la visite. "ici, la rivière est la patronne. Normalement, le parcours est toujours le même mais lorsque certaines salles sont inondées, on s’adapte en proposant autre chose. (Ndlr : la semaine dernière, la Salle d’Armes et le spectacle son et lumière Origin ont été temporairement indisponibles). Cela permet de transiter par des passages qu’on emprunte moins mais on essaye quand même toujours de montrer le plus possible en s’approchant des galeries inondées."

L’infiltration de l’eau apporte par ailleurs de la nouvelle matière aux stalagmites et stalactites. "Des dépôts blanchâtres. Mais qui seront par contre plus scintillants en été qu’en hiver."

En période hivernale, les chauves-souris sont également plus présentes dans la grotte. "Par contre, elles hibernent et sont donc moins actives qu’en été. C’est donc moins facile de les observer."

Les températures, elles, restent par contre relativement stables à l’intérieur de la grotte, été comme hiver. Elles se situent entre 6° et 14°, peu importe la température extérieure, en fonction des zones et de l’écoulement de la rivière. "La moyenne tourne autour de 10,5°."

Fermé depuis ce dimanche, le Domaine des Grottes de Han rouvrira le 26 février.