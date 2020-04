C'est sous bracelet électronique que Jason, 22 ans, a comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Il est poursuivi pour une rébellion, détention d'armes (un cutter et un couteau de cuisine) et de stupéfiants (héroïne et cannabis). Des faits commis à Hastière le 16 janvier dernier lors d'un contrôle routier. Sans permis, le jeune homme a été contrôlé au volant d'un véhicule en défaut de contrôle technique et non assuré. « Ils m'ont fouillé. Je me suis retourné et ils ont cru que c'était une rébellion. Le cutter et le couteau étaient quant à eux dans ma voiture car je m'en servais comme outils quand je travaillais chez des amis », explique-t-il. «Ça a quand même été un peu plus loin, vous les avez bousculés », précise le président.

Déféré devant un juge d'instruction, Jason a été libéré sous conditions. Mais dix jours plus tard, les forces de l'ordre ont à nouveau dû intervenir. Il a frappé sa compagne, dégradé le domicile qu'ils occupaient et s'est à nouveau rebellé. « Elle se mutilait et voulait se frapper la tête avec un marteau. Je l'ai pris et l'ai lancé contre le mur puis je lui ai mis deux petites claques. » Une version qui minimiserait ce qu'il s'est réellement produit puisqu'une fenêtre et une porte du logement ont été détruites. « Vous avez insulté les policiers de bâtards et de sales putes », précise une nouvelle fois le président. « Ma compagne arrêtait ses médicaments et moi l'héroïne. On a tous les deux fait une crise », poursuit Jason déjà condamné à 70h de travail pour un fait de roulage, à 100h de travail pour un vol qualifié et à une peine de probation autonome de deux ans pour une entrave méchante à la circulation et une rébellion. Le dossier a été mis en continuation au 29 avril pour réquisitoire et plaidoirie. S.M