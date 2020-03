Une heure Max : Max vous invite, en direct, tous les jours de 11h à midi. Matélé a pensé aux plus jeunes en cette période de confinement. Tous les jours de la semaine entre onze heures et midi, elle leur donne rendez-vous sur son antenne télé pour une émission de détente, de partage et de musique. Maxime Nihoul, Max pour les intimes, propose aux ados, pré-ados et à tous ceux qui veulent se détendre une heure de musiques et de bons plans.

100% Kids : Dès 10h30, Jacques Albert et Anne Borlée divertiront vos petites têtes blondes avec des contes, de la magie et plein d’autres surprises ! Un programme court de divertissement pour les petits mais aussi les plus grands ! Pour ceux qui préfèrent le web, les séquences 100% Kids seront aussi disponibles sur le site Internet de Matélé.

L'école à la maison : Les mardis et vendredis à 9h30, Matélé donne rendez-vous aux élèves de 5ème et 6ème primaires. Ils pourront suivre une leçon de révision de la matière qu’ils ont apprise à l’école et se préparer aux épreuves du CEB.

Samedi 11 avril, à 20h, Matélé vous propose de suivre en direct depuis la Collégiale de Ciney la messe de veillée pascale. Rediffusion dimanche 12 avril à 10h.

Matélé renforce également son offre en matière d’informations. Retrouvez toute l’actualité sur Matélé et ses réseaux sociaux dès 6h du matin : - Entre 6h et 8h : décrochage de Vivacité sur Matélé (antenne) ; - Tout au long de la journée : l’info en continu sur la page Facebook de Matélé ; - A 18h en direct : l’Actu