Johnny et Jean-Luc sont connus à Rochefort. Rarement à jeun, ils mettent à mal la tranquillité de leur quartier et assurent l’animation au centre-ville. Les 10 et 14 août 2020, ils se sont accrochés sérieusement à coups de bâton et de béquilles. Tous deux sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. Le premier s’est même constitué partie civile contre celui qui était son ami. Etait car, selon Jean-Luc, Johnny serait à l’origine de la mort de ses deux chats.

Comme le rappelle le Parquet, le scénario se déroule en deux épisodes. Le 10 août 2020, en plein centre-ville, les deux hommes se disputent. Jean-Luc menace son ami avec un bout de bois qu’il a l’habitude de transporter. L’autre aurait répliqué en sortant un couteau. Le 14 août, on monte d’un cran. Sous l’œil des caméras d’un café, Johnny se serait approché de son ami en levant le bras. Un geste que Jean-Luc interprète comme de la provocation. Johnny aurait brandi une clinche de porte. L’autre aurait utilisé une de ses béquilles. La bataille s’est d’ailleurs poursuivie à coups de béquilles, Johnny allant même jusqu’à appuyer ses doigts dans les yeux de son adversaire. Pour le Parquet, qui requiert un an, ils sont tous les deux coupables.

Selon l’avocate de Johnny, la scène du 14, c’est de la légitime défense. Idem dans le clan adverse, qui plaide en plus la provocation. Jugement le 22 mars.