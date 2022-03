Ce Beaurainois de 60 ans est accusé par la sœur de son filleul, née en 1998, d’avoir commis des attentats à la pudeur à son encontre, entre avril 2011 et juillet 2013. Le principe intéressé conteste les faits et parle d’une vendetta, initiée par ses parents.

L’homme s’était lié d’amitié avec ce couple, au point de devenir le parrain d’un de leurs enfants. Mais la relation amicale est vite devenue extra-conjugale avec la mère de famille, jusqu’à début 2015. “Elle voulait qu’on se mette en couple. Mais je ne voulais pas casser mon ménage. Madame m’a alors dit que je le payerais très cher”, dit le prévenu. “Au point d’avoir instrumentalisé sa fille ?”, demande le président. “Certainement.”

Cependant, la chronologie des faits pose problème. Car la jeune fille les a dévoilés à sa mère fin 2014. Les deux amants se fréquentaient encore. Questionné à ce sujet par sa maîtresse, le Beaurinois a affirmé qu’il n’avait jamais touché sa fille. “Il y a donc un problème dans votre stratégie de défense”, lance le président du tribunal.

La partie civile et le parquet retracent le contexte de dévoilement des faits. C’est le papa de la jeune fille qui a déposé plainte, en 2016. “Elle en avait précédemment parlé à ses parents et sa grand-mère qui ne l’ont pas crue. Elle a dû prétexter une déception amoureuse auprès de sa mère pour pouvoir aller voir un psy, à qui elle s’est confiée”, plaide la partie civile. “Ses déclarations sont précises et pondérées. Elle n’a jamais tenté d’exagérer les faits. Le fait qu’elle n’était pas soutenue par sa famille ne corrobore pas la vendetta”, ajoute le parquet de Namur qui requiert 18 mois avec sursis.

L’avocate du prévenu avance quant à elle une autre théorie : la jeune fille a appris en 2014 que sa mère trompait son père. Une situation difficile à accepter. “Et elle avait dû mal à le voir venir sous son toit.” Dans ce dossier, il y aurait place pour un acquittement au bénéfice du doute. Jugement le 20 avril.