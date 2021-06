Beauraing : clôture du plan d'urgence communal Dinant - Ciney JVE © V.L.

La ville de Beauraing a fait un dernier point sur la tornade qui a frappé la ville samedi vers 22h. "L’intervention des services de secours et d’ORES a permis le dégagement des rues sinistrées. ORES a bien déployé ses infrastructures afin de permettre le raccordement progressif des habitations habitables. Les gestionnaires du réseau d’alimentation d’eau confirment qu’une solution a été apportée aux problèmes rencontrés en début de crise en la matière. Toutes les demandes de relogement ont été traitée positivement. Un premier tronçon de la rue de Rochefort est rouvert à la circulation et les autres voiries concernées seront, également et progressivement, rouvertes dans les prochaines heures. Les services de police resteront actifs dans le cadre de la surveillance des bâtiments sinistrés. En conséquence, au vu de l’évolution positive de la gestion des conséquences de la tornade survenue ce 19-06-21, le Comité de coordination a décidé de clôturer le Plan d’urgence communal. Le Comité de coordination restera toutefois attentif, dans les prochaines heures, à tout besoin qui pourrait survenir."