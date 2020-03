Sept personnes étaient poursuivies ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un trafic de cannabis et de cocaïne commis à Beauraing, entre août et décembre 2017. Six d'entre elles étaient présentes. Un couple de quadragénaires était à la tête de ce trafic. C'est après avoir été arnaqués par une dame dans le sud de la France qu'ils ont décidé de se lancer dans ce "business". Le couple et ses sept enfants souhaitaient s'installer dans le sud de l'Hexagone. Ils pensaient avoir acheté une maison et auraient donné un acompte à une dame mais lorsqu'ils y sont retournés plus tard, cette personne a contesté le fait d'avoir reçu le moindre euro. La famille est dès lors rentrée en Belgique. Sans moyen financier et n'ayant pas droit au chômage ni au CPAS, le couple a choisi de dealer. L'ex-compagnon de la femme faisait aussi partie de ce trafic ainsi que quatre autres jeunes, tous âgé d'environ 20 ans. L'un d'eux vendait au sein de son école d'Herbuchenne, à Dinant.

C'est lors d'un contrôle routier le 21 décembre 2012 que les enquêteurs ont pu démanteler ce trafic. Le couple a tenté de s'y soustraire mais a quand même été intercepté. Deux boulettes de cocaïne ont été retrouvées dans une veste, deux autres dans l'habitacle. L'analyse de leurs gsm a permis l'identification de plusieurs clients et donc de confirmer qu'ils s'adonnaient bien à un trafic. Au total, un kilo de cannabis et un kilo de cocaïne auraient été vendus. Le parquet de Namur a requis deux peines de trois ans et une de cinq ans contre les trois dealers plus âgés et considérés comme étant les chefs de cette association. Des peines de 18 mois ont par ailleurs été requises contre les plus petites mains. Une confiscations de 52.800€a aussi été requise. Jugement le 23 avril.