Le Centre Sportif de Beauraing précise que la fréquence d’accueil maximum est de 28 nageurs publics et 22 enfants en cours de natation.

En fonction de l’évolution du nombre de nageurs, le système de fonctionnement actuel pourrait basculer vers un système de réservation avec plusieurs périodes de 50 minutes de natation.

Le tracing et la remise des formulaires sur le comptoir restent d’actualités.

Désinfection des mains, port du masque, savonnage avant et après la natation, distanciation sociale, désinfection des cabines et vestiaires après chaque utilisateur sont et restent des gestes barrières simples et obligatoires.

Rappel des horaires :