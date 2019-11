Dans la région de Beauraing, un bébé de quelques mois a été hospitalisé à trois reprises entre le jour de sa naissance, le 25 janvier 2017 et le 8 mai 2017. Sa maman et l’ancien compagnon de celle-ci devaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mardi matin. Tous deux sont poursuivis pour des faits de coups et non-assistance à personne en danger. Seule la mère était présente.

Trois faits ont été épinglés. Tous se sont produits lorsque le bébé était seul avec son ancien beau-père. Le premier a eu lieu quelques jours après l’accouchement lorsque la maman est allée montrer son fils à sa voisine. "Le petit était fatigué et j’ai demandé à mon ex-compagnon d’aller le coucher. Il est revenu en stress dix minutes plus tard en disant que le bébé saignait de la bouche et qu’il s’était fait cela avec l’attache de la tétine. J’ai trouvé son explication bizarre. On est immédiatement allé aux urgences", a-t-elle expliqué. L’enfant, qui n’avait que dix jours, souffrait en réalité d’une brûlure au niveau de la langue. Vingt jours plus tard, lors d’une consultation de contrôle, des hématomes au niveau de l’oreille ont été constatés. L’ex-compagnon expliquera qu’ils ont été occasionnés par leur chien. Enfin, pour le troisième et dernier fait, le bébé a souffert d’hématomes et d’une coupure. "Selon monsieur, le bébé est tombé sur une peluche alors qu’il voulait le mettre dans le berceau. Il a ensuite voulu lui donner son bain et des produits se sont effondrés sur lui", a précisé le parquet de Namur.

La maman du bambin a reconnu ce mardi matin s’être posée des questions sur le comportement de son ancien compagnon lorsqu’il était seul avec le petit. "Mais j’étais amoureuse, perdue et aveuglée. Je n’ai pas forcément tout compris à la situation. Je savais qu’il était impulsif et impatient mais pas qu’il était violent", a-t-elle expliqué.

S’il s’avère qu’elle n’a porté aucun coup, le tribunal devra néanmoins dire si la maman a eu la volonté de rester inactive alors que son enfant était soumis à un péril grave. "Elle est allée aux urgences après le premier fait et s’est débarrassée du chien après le second. Après le troisième, elle a commencé à comprendre. Peut-on lui imputer le fait d’avoir laissé son enfant à son compagnon une heure ou deux sur base d’une suspicion ?", a commenté son avocat qui a plaidé l’acquittement. L’ex beau-père de la victime faisait quant à lui défaut. Jugement le 17 décembre.