Benoît Fischback lance We Are Different Dinant - Ciney Sébastien Monmart © D.R

Benoît Fischback a pris goût à l’événementiel en 2013 lorsqu’il est devenu vice-président du comité des commerçants de Rochefort. Depuis ce 1er juillet, il est à la tête de sa propre boîte d’événementiel : We Are Different. Portrait.