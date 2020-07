Bikin' Dinant voit le jour en ce début du mois de juillet. Le but de la démarche : attirer un maximum d'adeptes du deux roues en bord de Meuse.

"Bikin'Dinant c’est la garantie d’un accueil de qualité pour les motards : stationnement, consigne, avantages personnalisés, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez profiter de votre visite et/ou de votre séjour à Dinant dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et de plaisir ! Bikin'Dinant, ce sont également des attractions touristiques, des musées, des commerces, des restaurants et brasseries qui vous accueillent avec votre moto avec le sourire."

Nous vous en parlions la semaine dernière, une consigne a ainsi vu le jour. "La consigne est un nouveau service qui vous permettra, si vous le souhaitez, de vous balader en toute liberté à Dinant. Vous pourrez y déposer, tous les week-ends et jours fériés pendant la saison touristique, de 10.30 à 18.30 heures, votre casque, votre veste, vos bottes… bref, tout ce qui vous encombre et vous empêche de profiter pleinement de votre journée. S’il pleut, des cintres vous permettront de faire sécher vos vestes ou combinaisons avant le retour à la maison ! Localisation : rue Saint-Martin, juste à côté du parking moto estival. Tarif : 5 € la journée, assurance comprise."

De nombreux emplacements sont mis à disposition des motards : ils sont situés le long de la Meuse ou à proximité des commerces du centre-ville : deux parkings sont disponibles le long de la Croisette, le premier sur la Place Balbour (près du pont) et le second le long de la Place Albert 1er. Un troisième parking, disponible uniquement le week-end et les jours fériés pendant la saison touristique est disponible rue Saint Martin, juste à côté de la consigne et de l’hôtel de ville. Tous sont gratuits.

Un moto-pass voit également le jour : "Le moto pass est une carte pleine d’avantages que vous offrent tous nos partenaires ! Comment l’obtenir ? Vous réserverez une nuit ou plus dans un hôtel, dans un gîte, dans une chambre d’hôte, dans un camping participant, et vous le recevrez automatiquement, dès votre arrivée. Il sera valable toute la durée de votre séjour et vous permettra d’obtenir réductions, avantages, petits cadeaux dans les commerces, attractions touristiques, restaurants, … sur simple présentation de votre moto-pass !"