Du 5 au 8 novembre, le château de Bioul accueillera l'événement Bioul On Fire. Les organisateurs indiquent : "Le projet est né de l’envie de Vanessa et Andy Wijkmans-Vaxelaire, les propriétaires du Château de Bioul, de créer un événement poétique qui allie la magie du feu, la richesse d'un patrimoine architectural et la créativité de deux artistes, Sophie Miny et Pierre D’haenens de la compagnie Showflamme."

Bioul on Fire est une première ! "Sophie et Pierre ont imaginé une balade contée rythmée par une scénographie de feu qui magnifie le parc du Château de Bioul. Avec nos installations et nos spectacles nous re-dessinons les espaces naturels ou urbains pour offrir un moment d’exception dans lequel magie, tendresse, humour et poésie fusionnent. Sur le parcours, le public pourra s’arrêter pour écouter des contes écrits et interprétés par le Magic Land Théâtre. Chacune des histoires fera référence à des légendes alliant l’histoire du Château de Bioul et celle des vignobles."





La flamme sous toutes ses formes sera au centre de cette soirée avec une scénographie autour du feu, des guirlandes scintillantes, des lustres géants ou encore des sculptures de feu. A l'issue de ce parcours, possibilité de déguster les vins du cru autour d'une petite restauration terroir de saison. Parallèlement un menu (3 services) concocté par le Chef du Château est également proposé au Chai sur réservation, à 18h30 et à 20h30. Pour avoir un aperçu de l’ambiance qui sera proposée lors de la soirée, rendez-vous sur www.showflamme.be



RESERVATION INDISPENSABLE. 4 départs de balades nocturnes - 18h- 18h45 - 19h30 - 20h15. 2 services au Restaurant du Chai de 18h30 et 20h30

Réservations https://frontoffice.byemisys.com/shop/BioulOnFire2020/official/fr/ticket/