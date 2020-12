Un incendie s'est déclaré ce lundi en milieu de matinée, vers 10h30, dans une habitation de la rue Haute-Bise à Bioul (Anhée), indique la zone de secours Dinaphi. Plusieurs équipes de pompiers se sont rendus sur place : une pompe et une citerne du poste d'Yvoir ainsi qu'une citerne et un autoéchelle du poste de Dinant avec, en renfort, une pompe et une citerne de la zone Val de Sambre et une citerne de la zone Nage. « L'habitation est entièrement sinistrée », a indiqué le bourgmestre d'Anhée Luc Piette qui s'est rendu sur place. L'incendie n'a pas fait de blessé. Son origine est encore inconnue. "L'installation électrique était aux normes, tout était bien entretenu. On ne sait pas ce qui a causé cela", poursuit Luc Piette. Les occupants des lieux, un couple, seront relogés, chez des membres de leur famille.