Une fois n’est pas coutume, le conseil communal de Dinant s’est déroulé calmement ce lundi soir, devant une cinquantaine de personnes, et ce malgré la situation politique du moment. Normal puisque des négociations sont en cours pour tenter de mettre sur pied une nouvelle majorité. Les enjeux sont énormes, tant pour ceux qui ont déjà un poste que pour l’opposition. Autant faire profil bas.

Il a néanmoins été question de cette situation politique, en fin de séance. Et notamment de la gestion du personnel. Le conseiller Laurent Brion (Dinant) a demandé des garanties sur les emplois. Car il craint des licenciements au sein du personnel communal. « Il n’y a aucune menace de licenciement », a répondu le bourgmestre Thierry Bodlet (ID!). « Il nous revient qu’il existe une liste de personnes qui passeraient à la trappe », a enchéri le conseiller Christophe Tumerelle (LDB). « Il n’y a aucune liste noire de personnes dont on veut se débarrasser. Mais il y a bien certaines personnes qu’on a déjà recadrées qu’on recadre encore », a encore répondu Thierry Bodlet.

« Vu le nombre de fonctionnaires malades ainsi que le nombre de démissions », le conseiller Niels Adnet-Becker (LDB) estime qu’il y a un problème de management dans le chef de l’équipe en place. « Il faut calmer le jeu. Les exigences de l’administration ne sont pas celles du privé. Nous avons de très bons profils et des personnes très compétentes au sein de l’administration », a repris Christophe Tumerelle.

Thierry Bodlet a acquiescé sur cette dernière affirmation. Mais il estime, comme d’autres, qu’il faut mettre de l’ordre au sein de l’administration. « Je suis au conseil communal de Dinant depuis 2000 et j’ai toujours connu le même problème. On charge les personnes qui sont de bonne volonté et qui font des heures en plus car d’autres sont défaillantes. Mais comme on est dans l’administration, elles ne sont pas valorisées et finissent par partir. On travaille en ce moment à garder les meilleurs et à recadrer ceux qui posent problème. »

Il faudra aussi trouver un(e) remplaçant(e) à la directrice générale qui a démissionné, Valérie Défèche. Relancer une procédure complète est nécessaire car aucune réserve de recrutement n’avait été réalisée à l’époque.

Enfin, l’échevin des travaux Robert Closset a précisé que le Collège s’est donné jusqu’à la fin de l’année pour recruter des personnes compétentes au sein de l’atelier communal. Car là aussi, il manque du personnel. Il manque même des chefs. Il n’y en a plus, d’ailleurs. Le seul qui restait est actuellement en maladie. « Cela fait trois certificats de suite qu’il nous rend. C’est notre directeur des travaux qui descend chaque matin à l’atelier donner les travaux. On ne peut plus continuer comme ça. »