Robert Closset, échevin dinantais, avait déjà poussé la chansonette par le passé. Il remet cela ! Il explique: "

Si le geste est louable et est destiné à une bonne cause, le Télévie, il pose tout de même question de la part d'un mandataire public. Les paroles? "Buvons, buvons la Leffe de Dinant, de l'Abbaye, à volonté..." L'échevin ne joint pas le geste à la parole mais arbore tout de même un t-shirt aux couleurs de la marque d'InBev. Sans doute pas de quoi, non plus, ravir les brasseurs du terroir.

La vidéo: https://www.facebook.com/robert.closset.7/videos/727501158206111