C’est le jour J pour les Fééries du Parc. Ce jeudi sur le coup de 17h, le 4e marché de Noël de Ciney mis sur pied par l’ASBL Comité des Fêtes et la Ville de Ciney ouvrira ses portes pour cinq jours.

Cette année, 179 chalets le composent dont 80 % dédiés à des produits artisanaux. Les 20 % restants étant réservés à l’Horeca. Parmi les nouveautés, on note la présence d’un grand chalet sur le parking du Stade Lambert, pour se poser au chaud et proposer des boissons de Noël et des assiettes apéritives. On retrouve aussi le Refuge 117, restaurant éphémère des Féeries du Parc dans les caves du Château Saint-Roch. Mais aussi le label « Made in Ciney » pour mettre en avant les artisans cinaciens et leurs produits et la présence d’un trône devant le Château Saint-Roch pour que les visiteurs s’y prennent en photo et partagent leurs clichés sur les réseaux sociaux (#iloveciney).

Par ailleurs, comme en 2019, la Balade des Sapins est toujours présente. Au détour d’une allée, entre deux chalets ou près du Château, il sera possible de découvrir des sapins de Noël originaux et grands de 3, 4 ou 5 mètres de haut spécialement conçus pour l’occasion.

Infos pratiques

Jeudi 16/12 de 17h00 à 23h00

Vendredi 17/12 de 17h00 à 23h00

Samedi 18/12 de 13h00 à 23h00

Dimanche 19/12 de 11h00 à 23h00

Lundi 20/12 de 15h00 à 21h00

L’entrée aux Fééries du Parc se fera soit par l’Avenue du Roi Albert, soit à l'intersection de la Rue Courtejoie et de l'Avenue du Sainfoin (en haut de la drève du Parc Saint-Roch). Le CST (Covid Safe Ticket) sera contrôlé aux deux entrées du Marché de Noël et le port du masque est obligatoire sur tout le site. Un parking est dédié aux visiteurs des Féeries du Parc à l’Institut Saint-Joseph (2€ au profit de l’école) et un parking PMR est accessible aux personnes en possession d’une carte sur le parking du Stade Lambert.