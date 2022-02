La zone de police Condroz-Famenne, avec l’appui de la police fédérale et de la police de la route, a mené un contrôle pèse essieux sur le site du Maché Couvert de Ciney, ce mardi 22 février. Durant ce contrôle, 18 véhicules et trains de véhicule ont été contrôlés. Plusieurs verbalisations ont été réalisées.

Un camion N3, dont la massa maximale est supérieure à 12 tonnes, a été saisi et enlevé par un dépanneur pour défaut d’assurance. Le conducteur d’un camion similaire s’est vu infliger 64,06€ d’amende pour une mauvaise utilisation des dispositifs de commutation du tachygraphe.

Deux autres camions contrôlés étaient par ailleurs largement en surcharge. Tous deux transportaient des grumes et dépassaient de 16.676kg et de 8.800 kilos leur charge maximale autorisée (44 tonnes). Des amendes de 4.000 et 2.000€ ont été infligées.

Enfin, un PV d’avertissement a été rédigé concernant des manquements au règlement technique des véhicules automobiles et des observations verbales ont été faites pour plusieurs manquements mineurs et involontaires. "Ces constatations sont malheureusement récurrentes. Si les entreprises de transport connaissent des contraintes que nous pouvons comprendre en termes de coût de fonctionnement, nous nous interrogeons sur l’intérêt qu’il y a à mettre tous les autres usagers de la route en danger. Selon une étude VIAS, "les accidents de camions sont moins nombreux mais occasionnent des dégâts corporels beaucoup plus importants. Des accidents impliquant un camion sont 3 à 4 fois plus graves que l’ensemble des accidents de la route", indique la zone de police Condroz-Famenne. Et les chiffres impliquant les camions dans des accidents graves sont en augmentation depuis 2020. "Par rapport à 2019, les voitures ont connu une diminution de 28 % du nombre de tués. Seuls les poids lourds ont connu une hausse du nombre de tués (+ 6 tués par rapport à 2019)".