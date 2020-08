Depuis hier, le beau temps est de retour en Belgique. Les température ne cessent d'augmenter et dépasseront les 30° dans les prochains jours. La Belgique va ainsi connaître une période de fortes chaleurs. A Ciney, l'administration communale propose un service d'appel téléphonique pendant les périodes de canicule, et ce, jusque fin septembre. « Chaque jour de fortes chaleurs, un agent contactera par téléphone les Cinaciens qui s'estiment en danger en cas de canicule et s'informera ainsi d'un éventuel besoin de secours ou d'aide. Vous souhaitez bénéficier de ce service ? Vous pouvez vous inscrire et/ou vos proches par téléphone au 0499/88.47.17 ou par mail à l'adresse suivante : maisoncitoyenne@ciney.be », explique t-on à la Ville de Ciney.