Trois ans de prison avec sursis probatoire et 8.000€ d’amende, elle aussi assortie d’un sursis probatoire, ont été prononcés ce mardi par le tribunal correctionnel de Dinant à l’encontre d’un homme poursuivi pour la vente d’amphétamines et de cannabis entre le 1er octobre 2019 et le 30 mars 2020, à Houyet. Il était aussi inquiété pour détention d’une carabine de calibre 9 sans permis, découverte lors d’une perquisition.

L’homme avait attiré l’attention de la police car il circulait en période de confinement. « On était parti à trois pour faire des courses. Un combi est passé. J’avais de l’herbe sur moi", expliquait-il. Quant à la carabine saisie fin mars 2020, il l’a acquise sur une brocante.

Le parquet de Namur avait resitué l’interpellation dans son contexte. « Lors de sa patrouille, la zone de police a remarqué un véhicule qui roulait à vive allure. Repéré, le conducteur s’est arrêté devant la maison d’une connaissance et a caché un "objet" entre la roue et le garde-boue. On y retrouvera 157 grammes de cannabis. La perquisition du domicile donne lieu à la découverte de 137 grammes de cannabis, près de 200 pilules d’ecstasy et 2 400€. On retrouve par ailleurs 1 280€ sur lui lors de l’interpellation. Des sommes qu’il justifie par un gain au casino."

Le prévenu n’en était pas à son coup d’essai. Outre un nombre impressionnant de faits de roulage, il cumule les condamnations liées aux stupéfiants et ce dès 2007. En 2015, il a écopé de 2 ans et en 2017, 3 ans. Deux peines assorties d’un sursis probatoire. Une dernière chance lui a été donnée."Vous savez ce qui vous pend au nez", lui a dit la présidente. « C’est bon, j’arrête les stups », a-t-il rétorqué en quittant l’audience.