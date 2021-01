L’aurochs est un animal préhistorique, il s’agit de l’ancêtre des bovins. L’espèce s’est malheureusement éteinte mais deux biologistes allemands, les frères Heck, ont travaillé à sa reconstitution et ont créé une espèce qui ressemble à l’espèce préhistorique. L’aurochs est un animal rustique qui se contente de peu de soin et d’une nourriture pauvre. Il est très résistant et peut supporter de grands froids, ce qui lui permet de vivre dehors toute l’année.

Un petit aurochs vient d’agrandir les troupeaux des grandes plaines du Domaine. "