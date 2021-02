Dans la région de Namur, certaines connaissent Carole Mawet comme "tuyauteuse de bien-être". Avec Your Colors, elle aide les femmes à valoriser leur capital beauté pour les mettre en valeur. Jusqu’ici elle les emmenait hors des sentiers battus du développement personnel, à la découverte de praticiennes de qualité et atypiques. Aujourd’hui, la citoyenne de Mont-Godinne élargit ses champs d’action et entend les révéler professionnellement à elles-mêmes. "J’ai constaté que la crise sanitaire a engendré chez les femmes une prise de conscience quant à la nécessité de changer leur manière de vivre.", confie-t-elle. "Nombre d’entre elles ont pris le temps de créer et de développer de nouvelles passions pendant cette année particulière. Beaucoup ont éprouvé le besoin de renouer avec leurs aspirations profondes et des activités qui mettent en joie. En prenant du recul sur leur vie professionnelle elles se sont mises à rêver de mettre leurs vrais talents au service de ce monde en transition."

Active dans le domaine du marketing pendant 15 ans, Carole a elle-même fait le choix de se réorienter complètement il y a douze mois, à l’âge de 37 ans. "J’ai quitté un travail confortable financièrement. Il était devenu énergivore et donc toxique. À un moment donné, on doit pouvoir s’interroger sur ce qui nous nourrit réellement. J’aime créer, accompagner et conseiller. Sans cela, je m’éteins."

Encore faut-il oser franchir le pas et avoir les outils pour faire de sa passion un métier. D’où l’idée de cette bible des entrepreneuses sous forme d’e-book. "Je partage des tuyaux et surtout une trentaine de contacts qui ont été pour moi une source de progression dans mes projets. On y retrouve par exemple des adresses pour découvrir comment aligner sa vie professionnelle à sa nature et à ses aspirations ou encore pour savoir à qui s’adresser pour booster une page Instagram. Selon moi, il y a 8 piliers essentiels de développement d’une activité : la connaissance de soi, l’identité graphique, le positionnement, la stratégie de communication, la photo/la vidéo, le coaching professionnel, la communauté, et les relations presse." Une nouvelle chaîne Youtube appuie également cette bible via des conseils gratuits.

