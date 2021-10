La démission de Laurent Belot et d’Audrey Bernard, d’abord de la majorité puis du conseil communal depuis dimanche, n’est pas sans conséquence pour le PS dinantais puisqu’ils ont annoncé dans la foulée qu’ils quittaient la politique. Chez les rouges, il va rapidement falloir tourner la page et se remobiliser.

En perdant Laurent Belot, les socialistes dinantais perdent leur leader. Il a fait partie de l’opposition durant 12 ans avant d’entrer dans la majorité en 2018. Tête de liste aux dernières élections, il avait réalisé le meilleur score avec 480 voix. Audrey Bernard avait récolté 262 voix. "Il faut dépasser le stade de la crise émotionnelle", commente la présidente de l’union socialiste communale (USC) dinantaise Linda Culot. "On est un peu surpris de ces décisions mais ces choix leur appartiennent."

Les socialistes vont désormais devoir désigner les remplaçants des deux élus sur le départ. "Alain Rinchard, notre conseiller au CPAS poursuit l’aventure avec nous. Nous allons nous rassembler prochainement afin de voir qui est susceptible de monter au conseil communal." Selon les scores électoraux, il s’agit de Marie-Julie Baeken mais qui avait indiqué à l’époque qu’elle ne siégerait pas, suivie de Jean Briot, Christelle Duculot et Linda Culot.

Il faudra ensuite remobiliser rapidement les troupes socialistes qui avaient réussi à bâtir quelque chose de solide ces dernières années autour de Laurent Belot. Donner une nouvelle impulsion et faire connaître de nouvelles personnes. "Heureusement, les gens ne sont pas en train de s’enfuir du PS dinantais. Je me mets à la place du citoyen qui doit se dire que c’est le bordel mais il n’y a pas de crise en interne chez nous. Nous avons une bonne base de contacts et de militants qui participent aux réunions. Les événements qui arrivent maintenant laisse le temps à la nouvelle équipe de préparer l’avenir."

"Je souhaite l’énergie nécessaire aux militants et à l’Union socialiste communale pour pourvoir au remplacement des élus démissionnaires. Je sais qu’il y a parmi eux, et plus encore depuis le scrutin de 2018, une relève talentueuse et engagée. Tous ensemble, il leur appartiendra de construire une nouvelle alternative pour les prochaines élections communales", a commenté le président de la Fédération du PS Dinant-Philippeville